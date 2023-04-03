Adam Bednarik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bednarik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adam Bednarik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Bednarik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.