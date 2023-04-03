Adam Bednarik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bednarik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Bednarik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Bednarik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Bednarik 12 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Bednařík şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Bednarik Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Bednarik'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adam Bednarik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Bednarik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
Adam Bednarik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Bednarik şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Březová (2010 - 2014)
FC Slušovice (2014 - 2020)
FC FASTAV Zlín (2020 - )
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