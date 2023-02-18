Adam Benic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Benic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Benic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Benic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Benic 28 Nisan 2000 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Adam Benić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Benic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Benic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Benic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Benic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Benic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adam Benic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Benic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2017 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Osijek II

1 Temmuz 2021 yılında HNK Sibenik

20 Ocak 2022 yılında Bijelo Brdo

30 Haziran 2022 yılında HNK Sibenik

4 Ağu 2022 yılında Bijelo Brdo

Adam Benic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Benic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.