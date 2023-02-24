Adam Bin Hamid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bin Hamid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Bin Hamid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Bin Hamid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Bin Hamid 7 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Malezya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Bin Hamid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Bin Hamid'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Bin Hamid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Bin Hamid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Bin Hamid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Bin Hamid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2022 yılında FK Alfa Modriča

Adam Bin Hamid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Bin Hamid şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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