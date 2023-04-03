Adam Bocek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bocek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Bocek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Bocek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Bocek 6 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Boček şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Bocek Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Bocek'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adam Bocek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Bocek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Adam Bocek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Bocek şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AC Sparta Praha (2010 - )
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