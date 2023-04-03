Adam Bocek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bocek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adam Bocek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Bocek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.