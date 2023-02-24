Adam Bodi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bodi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Bodi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Bodi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Bodi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bodi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Bodi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bodi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Bodi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Bodi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Bodi 18 Ekim 1990 tarihinde Nyiregyháza şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Bodi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Adam Bodi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Adam Bodi'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Bodi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Bodi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Bodi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Bodi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2007 yılında Debrecen U19

1 Ocak 2009 yılında Debrecen II

1 Ağustos 2010 yılında Debrecen

1 Temmuz 2016 yılında Videoton FC

14 Ağustos 2017 yılında Debrecen

30 Haziran 2018 yılında Videoton FC

1 Temmuz 2018 yılında Debrecen

Adam Bodi kimdir

Adam Bodi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Bodi şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Adam Bodi nereli

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