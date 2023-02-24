Adam Bogdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bogdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Bogdan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Bogdan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Bogdan 27 Eylül 1987 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Bogdan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Adam Bogdan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Bogdan'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Bogdan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bogdanadamofficial/

Adam Bogdan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Bogdan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adam Bogdan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Bogdan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2004 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2005 yılında Vasas SC

12 Şubat 2006 yılında Vecsés

30 Haziran 2007 yılında Vasas SC

6 Ağustos 2007 yılında Bolton U23

1 Temmuz 2008 yılında Bolton

1 Eylül 2009 yılında Crewe Alexandra

1 Ekim 2009 yılında Bolton

1 Temmuz 2015 yılında Liverpool

20 Temmuz 2016 yılında Wigan

22 Kasım 2016 yılında Liverpool

2 Temmuz 2018 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2019 yılında Liverpool

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

21 Kasım 2019 yılında Hibernian FC

8 Temmuz 2020 yılında Ferencváros

Adam Bogdan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Bogdan şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Bogdan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

II. Kerület UFC (-2001)

Macaristan takımında 22 numaralı formasıyla 3 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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