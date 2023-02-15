Adam Carlen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Carlen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Carlen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Carlen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Carlen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Carlen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Carlen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Carlen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Carlen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Carlen 27 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Carlen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Adam Carlen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Carlen'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Carlenboyu ve yaşı kaç

Adam Carlen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Carlen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Carlen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Carlen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2019 yılında Degerfors

31 Ocak 2023 yılında IFK Göteborg

Adam Carlen kimdir

Adam Carlen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Carlen şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Björsäters IF, IFK Mariestad

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Adam Carlen nereli

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