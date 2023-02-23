Adam Chrzanowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Chrzanowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Chrzanowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Chrzanowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Chrzanowski 31 Mart 1999 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Jan Chrzanowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Chrzanowski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Adam Chrzanowski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Chrzanowski'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Chrzanowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Chrzanowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Chrzanowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Chrzanowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2015 yılında Znicz Pruszkow

9 Temmuz 2015 yılında Lechia Gdansk

27 Ağustos 2016 yılında Fiorentina U19

30 Haziran 2017 yılında Lechia Gdansk

8 Ocak 2019 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2019 yılında Lechia Gdansk

21 Ocak 2020 yılında Miedz Legnica

30 Haziran 2020 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2020 yılında Pordenone

17 Ocak 2022 yılında Wisla Plock

30 Haziran 2022 yılında Pordenone

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Plock

Adam Chrzanowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Chrzanowski şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Chrzanowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KS Raszyn (-2013), Znicz Pruszków (2014-2015)

Polonya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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