Adam Cicovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Cicovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Cicovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Cicovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Cicovsky 8 Aralık 2002 tarihinde Ústí nad Labem şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Čičovský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Cicovsky Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Cicovsky'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Cicovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Cicovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Cicovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Cicovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında D. Dresden Alt.

1 Temmuz 2018 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2019 yılında Usti nad L. U19

1 Mayıs 2020 yılında Usti nad Labem

25 Temmuz 2022 yılında Teplice

30 Haziran 2023 yılında Usti nad Labem

Adam Cicovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Cicovsky şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Ravel junior Ústí nad Labem (2009 - 2010)FK Ústí nad Labem (2010 - 2016)SG Dynamo Dresden (2016 - 2019)FK Ústí nad Labem (2019 - 2020)

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