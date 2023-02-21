Adam Ciz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Ciz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Ciz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Ciz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Ciz 16 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Číž şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Ciz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Zlin B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Ciz'nin FC Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Ciz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Ciz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Ciz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Ciz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Zlin U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin B

Adam Ciz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Ciz şuan FC Zlin B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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