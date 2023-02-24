Adam Czekus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Czekus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Czekus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Czekus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Czekus 1 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Czekus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Schultz Levente yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Czekus'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Czekus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Czekus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Czekus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Czekus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2017 yılında Honvéd Alt.

30 Ocak 2019 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2021 yılında Ferencváros II

4 Ağustos 2022 yılında Békéscsaba

Adam Czekus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Czekus şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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