Adam Daghim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Daghim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Daghim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Daghim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Daghim 28 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka,Filistin uyrukludur.Gerçek adı da آدم دغيم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Daghim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Daghim, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 4 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Daghim'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Daghim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Daghim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Daghim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Daghim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Aarhus GF Altyap

1 Ocak 2022 yılında Aarhus GF U19

4 Nisan 2022 yılında Aarhus GF

Adam Daghim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Daghim şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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