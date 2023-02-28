Adam Danko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Danko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Danko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Danko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Danko 27 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Danko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Adam Danko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pohronie futbol takımında oynamaktadır. FK Pohronie takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Danko'nin FK Pohronie ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Danko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Danko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Danko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Danko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2018 yılında Trnava Altyapı

10 Temmuz 2019 yılında Podbrezova U19

1 Temmuz 2022 yılında Podbrezova

21 Şubat 2023 yılında Pohronie

30 Haziran 2023 yılında Podbrezova

Adam Danko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Danko şuan FK Pohronie takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Adam Danko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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