Adam Debinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Debinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Debinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Debinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Debinski 7 Temmuz 2004 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Dębiński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Debinski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Adam Debinski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Debinski'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Debinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Debinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Debinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Debinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Widzew II

6 Temmuz 2022 yılında Widzew Lodz

Adam Debinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Debinski şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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