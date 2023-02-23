Adam Deja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Deja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Deja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Deja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Deja 24 Haziran 1993 tarihinde Olesno şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Deja Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S4S yapmaktadır. Adam Deja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Deja'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Deja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Deja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adam Deja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Deja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2011 yılında MKS Kluczbork

24 Ocak 2013 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2013 yılında MKS Kluczbork

3 Temmuz 2013 yılında Podbeskidzie

12 Temmuz 2017 yılında Cracovia

5 Eylül 2018 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2022 yılında Korona Kielce

Adam Deja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Deja şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Stobrawa Wachowice, OKS Olesno (bis 2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.