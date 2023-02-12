Adam Devine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Devine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Devine kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Devine ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Devine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Devine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Devine

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Devine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Devine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Devine 25 Mart 2003 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adam Gary Devine şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Devine Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Adam Devine, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Devine'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Devineboyu ve yaşı kaç

Adam Devine Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Devine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Devine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Devine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rangers FC U18

1 Temmuz 2020 yılında Rangers II

6 Mart 2021 yılında Partick Thistle

22 Mart 2021 yılında Rangers II

23 Mart 2021 yılında Brechin City

24 Mayıs 2021 yılında Rangers II

1 Temmuz 2022 yılında Glasgow Rangers

Adam Devine kimdir

Adam Devine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Devine şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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Adam Devine nereli

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