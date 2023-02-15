Adam Egnell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Egnell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Egnell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Egnell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Egnell 30 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Egnell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Adam Egnell, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Egnell'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Egnell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Egnell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Egnell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Egnell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Motala AIF

12 Ocak 2019 yılında Åtvidabergs FF

10 Ocak 2020 yılında Sylvia

1 Ocak 2021 yılında GAIS

7 Şubat 2022 yılında Landskrona

Adam Egnell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Egnell şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Egnell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Motala AIF

İsveç U18 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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