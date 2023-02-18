Adam Ennaffati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Ennaffati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Ennaffati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Ennaffati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Ennaffati 29 Haziran 1994 tarihinde Rabat şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أدم النفاتي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Ennaffati Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Ennaffati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Ennaffati'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Ennaffati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Ennaffati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Ennaffati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Ennaffati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında LOSC Lille B

7 Temmuz 2014 yılında FUS Rabat

13 Ağu 2017 yılında O. Khouribga

13 Temmuz 2018 yılında FUS Rabat

27 Temmuz 2019 yılında Mouloudia

14 Ağu 2021 yılında Emirates Club

28 Ocak 2022 yılında FAR Rabat

30 Haziran 2022 yılında Emirates Club

9 Ağu 2022 yılında FAR Rabat

Adam Ennaffati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Ennaffati şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Adam Ennaffati Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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