Adam Hajdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Hajdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Hajdu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Hajdu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Hajdu 16 Ocak 1993 tarihinde Dunaújváros şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Hajdu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Adam Hajdu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Hajdu'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Hajdu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Hajdu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Hajdu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Hajdu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında MTK U17

1 Temmuz 2010 yılında Liverpool U18

30 Haziran 2011 yılında MTK U19

1 Temmuz 2011 yılında Liverpool Res.

31 Aralık 2011 yılında MTK U19

1 Temmuz 2012 yılında MTK Budapest

5 Temmuz 2016 yılında Honvéd

16 Ocak 2017 yılında Paksi FC

30 Haziran 2017 yılında Honvéd

1 Temmuz 2017 yılında Paksi FC

28 Ağustos 2018 yılında Vasas FC

27 Temmuz 2020 yılında Gyirmót FC

Adam Hajdu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Hajdu şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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