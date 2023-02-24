Adam Halmai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Halmai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Halmai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Halmai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Halmai 17 Temmuz 2001 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Halmai Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMF Hungary Kft yapmaktadır. Adam Halmai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Halmai'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Halmai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Halmai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Halmai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Halmai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2017 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2018 yılında Haladás U19

18 Temmuz 2019 yılında Fehérvár II

30 Temmuz 2020 yılında Budaörs

31 Aralık 2020 yılında Fehérvár II

1 Ocak 2021 yılında Fehérvár

31 Ağustos 2021 yılında Budaörs

31 Aralık 2021 yılında Fehérvár

15 Ocak 2022 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2022 yılında Fehérvár

6 Temmuz 2022 yılında Soroksár

Adam Halmai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Halmai şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

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