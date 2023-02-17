Adam Herdonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Herdonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Herdonsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Herdonsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Herdonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Herdonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Herdonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Herdonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Herdonsson 7 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur.  İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Herdonsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Herdonsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 22 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Herdonsson'nin Östers IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Herdonssonboyu ve yaşı kaç

Adam Herdonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Herdonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Herdonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Herdonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Östers IF U17

1 Ocak 2021 yılında Östers IF U19

22 Haziran 2022 yılında Östers IF

Adam Herdonsson kimdir

Adam Herdonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Herdonsson şuan Östers IF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Värnamo (-2019), Östers IF (2020-2022)

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Adam Herdonsson nereli

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