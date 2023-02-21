Adam Hlousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Hlousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Hlousek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Hlousek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Hlousek 20 Aralık 1988 tarihinde Turnov şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Hloušek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Hlousek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Hlousek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Hlousek'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Hlousek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Hlousek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adam Hlousek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Hlousek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FK Jablonec

1 Temmuz 2009 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2011 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2011 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2011 yılında FK Jablonec

1 Ağustos 2011 yılında Slavia Prag

1 Aralık 2011 yılında FK Jablonec

1 Ocak 2012 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2014 yılında Stuttgart

31 Ocak 2016 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2019 yılında Viktoria Plzen

10 Ağustos 2020 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2021 yılında Viktoria Plzen

3 Temmuz 2021 yılında Termalica

17 Şubat 2022 yılında Fastav Zlin

Adam Hlousek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Hlousek şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Hlousek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Semily (1995-1999), FK Jablonec (1999-2006)

Çek Cumhuriyeti takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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