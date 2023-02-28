Adam Horvat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Horvat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Horvat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Horvat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Horvat 18 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Horvat Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova U19 takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Horvat'nin FK Zeleziarne Podbrezova U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Horvat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Horvat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Horvat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Horvat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2022 yılında Podbrezova U19

Adam Horvat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Horvat şuan FK Zeleziarne Podbrezova U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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