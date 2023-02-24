Adam Huskic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Huskic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Huskic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Huskic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Huskic 14 Şubat 2000 tarihinde Calgary şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Adam Huskić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Huskic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Huskic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Huskic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Adam Huskic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Huskic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2021 yılında Calgary Dinos
1 Nisan 2022 yılında Cgy. Villains
16 Ocak 2023 yılında Simm-Bau
Adam Huskic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Huskic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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