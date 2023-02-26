Adam İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam İbrahim 14 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam İbrahim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adam İbrahim'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında RB Ghana

17 Ağustos 2014 yılında WAFA SC

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

22 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

Adam İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam İbrahim şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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