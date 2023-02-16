Adam İdah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam İdah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam İdah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam İdah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam İdah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam İdah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam İdah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam İdah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam İdah 11 Şubat 2001 tarihinde Cork şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İrlanda,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Uche Idah şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam İdah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Adam İdah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adam İdah'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Adam İdah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/adamidah1

http://www.instagram.com/adamidah__/

Adam İdahboyu ve yaşı kaç

Adam İdah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam İdah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adam İdah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam İdah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Norwich U18

1 Temmuz 2018 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2019 yılında Norwich

Adam İdah kimdir

Adam İdah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam İdah şuan Norwich City takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

College Corinthians (2007-2017)

Adam İdah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U21 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

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Adam İdah nereli

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