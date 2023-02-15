Adam İngi Benediktsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam İngi Benediktsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam İngi Benediktsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam İngi Benediktsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam İngi Benediktsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam İngi Benediktsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam İngi Benediktsson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam İngi Benediktsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam İngi Benediktsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam İngi Benediktsson 28 Ekim 2002 tarihinde Grundarfjörður şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam İngi Benediktsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Adam İngi Benediktsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 19 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Adam İngi Benediktsson'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam İngi Benediktssonboyu ve yaşı kaç

Adam İngi Benediktsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam İngi Benediktsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam İngi Benediktsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam İngi Benediktsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2017 yılında HK Kóp. U19

1 Şubat 2018 yılında HK Kópavogs

24 Temmuz 2019 yılında IFK U19

19 Kasım 2021 yılında IFK Göteborg

11 Ağu 2022 yılında FC Trollhättan

30 Kasım 2022 yılında IFK Göteborg

Adam İngi Benediktsson kimdir

Adam İngi Benediktsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam İngi Benediktsson şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FH Hafnarfjörður (-2017), HK Kópavogur (2017-2019), IFK Göteborg (2019-2021)

Adam İngi Benediktsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U18 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Adam İngi Benediktsson nereli

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