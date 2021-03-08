Adam isminin anlamı nedir, Adam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Adam isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Adam ismi ne demek, Adam ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Adam isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Adam İsminin anlamı nedir? TDK Adam anlamı:

Adam ismi TDK'da erkek kişi; birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse; birinin yararlandığı, kullandığı kimse; daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse; görevli kimse; iyi huylu, güvenilir kimse; bir alanı benimseyen kimse; eş, koca anlamlarına gelmektedir.

Adam İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Adam ismi geçmemektedir.

Adam isminin kökeni:

Adam ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kimse Adam ismini kullanmamıştır.

Adam isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Adam isminin rengi:

Kahverengi

Adam ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Adam isminin Harf Analizi Nedir ?

Adam ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Adam isminin Numerolojisi Kaçtır?

Adam ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

D : 5

A : 1

M : 16

= 23 – Adam İsminin Numeroloji Toplamı 23’dir.

Adam ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Adam isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Adam isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1 D: 4 A: 1 M: 4 = 10

1 + 0 = 1 Kader sayısıdır

Adam isminin 1 kader sayısına göre kişilik özellikleri

1 – İstiklalinden, hürriyetinden asla taviz vermez. Yaratıcılığının yanında kişisel egosuda da yüksektir. Kendine çok düşkündür. Liderlik vasıfları her zaman öndedir. Hırslıdır ve iş hayatında aşırılıktan kaçınmalıdır. Aceleci ve otoriter davranmaktan uzak durmalılar.

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