Adam Jagrik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Jagrik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Jagrik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Jagrik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Jagrik 12 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Jágrik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Jagrik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Jagrik'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Jagrik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Jagrik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Jagrik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Jagrik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Jihlava U19

1 Temmuz 2019 yılında Jihlava B

1 Temmuz 2021 yılında Jihlava

Adam Jagrik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Jagrik şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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