Adam Khalil El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Khalil El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Khalil El Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Khalil El Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Khalil El Sayed 2 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Khalil El Sayed Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&B Sports Agency yapmaktadır. Adam Khalil El Sayed, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Khalil El Sayed'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Khalil El Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Khalil El Sayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Adam Khalil El Sayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Khalil El Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Adam Khalil El Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Khalil El Sayed şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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