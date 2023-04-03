Adam Konig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Konig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Konig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Konig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Konig 6 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Konig Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Konig'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adam Konig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Konig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında SK Slavia U19
28 Temmuz 2021 yılında M. Boleslav U19
1 Temmuz 2022 yılında Ml. Boleslav B
Adam Konig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Konig şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Slavia Praha (2010 - 2021)
FK Mladá Boleslav (2021 - 2022)
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