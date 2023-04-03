Adam Konig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Konig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adam Konig kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Konig ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.