Adam Kopas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kopas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Kopas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Kopas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Kopas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kopas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Kopas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kopas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Kopas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Kopas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Kopas 16 Ağustos 1999 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Kopas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Adam Kopas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Adam Kopas'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Kopas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adam.kopas/

Adam Kopas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Kopas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Kopas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Kopas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında MSK Zilina B

1 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina

Adam Kopas kimdir

Adam Kopas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Kopas şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Adam Kopas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Adam Kopas nereli

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