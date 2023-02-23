Adam Kramarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kramarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Kramarz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Kramarz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Kramarz 7 Ağustos 2002 tarihinde Mielec şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Kramarz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Kramarz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Kramarz'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Kramarz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Kramarz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Kramarz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Kramarz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Stal Mielec II

27 Nisan 2019 yılında Stal Mielec

13 Ağustos 2021 yılında Czarni Polaniec

1 Temmuz 2022 yılında P. Niepolomice

Adam Kramarz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Kramarz şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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