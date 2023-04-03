Adam Kudela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kudela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Kudela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Kudela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Kudela 8 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Kuděla şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Kudela Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 2 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Kudela'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adam Kudela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Kudela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Karvina U19
31 Mart 2022 yılında Horni Sucha
3 Ağustos 2022 yılında FC Hlucin
2 Mart 2023 yılında MFK Karvina B
Adam Kudela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Kudela şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MFK Karviná (2015 - 2017)
FC Slavia Orlová (2017 - 2019)
MFK Karviná (2019 - 2022)
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