Adam Laczko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Laczko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Laczko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Laczko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Laczko 2 Nisan 1997 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Laczkó şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Laczko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Adam Laczko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Laczko'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Laczko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Laczko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Laczko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Laczko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Slo. Bratislava

21 Şubat 2019 yılında AS Trencin

31 Aralık 2019 yılında Slovan B

18 Temmuz 2022 yılında SK Lisen

Adam Laczko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Laczko şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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