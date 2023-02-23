Adam Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Larsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Larsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Larsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Larsson 5 Eylül 1999 tarihinde Motala şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Adam Mikael Larsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Larsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Adam Larsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Larsson'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Larsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Larsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Larsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Larsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Motala AIF

1 Ocak 2018 yılında Örebro SK U19

21 Ocak 2019 yılında Linköping City

13 Ağustos 2020 yılında AFC Eskilstuna

3 Mayıs 2021 yılında Åtvidabergs FF

12 Ağustos 2021 yılında AFC Eskilstuna

13 Ağustos 2021 yılında Linköping City

12 Ekim 2021 yılında AFC Eskilstuna

13 Ocak 2022 yılında Ekenäs IF

12 Temmuz 2022 yılında AFC Eskilstuna

13 Temmuz 2022 yılında Ilves

Adam Larsson kimdir

Adam Larsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Larsson şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Borens IK, Motala AIF (-2016), Örebro SK (2018)

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Adam Larsson nereli

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