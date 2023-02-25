Adam Le Fondre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Le Fondre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Le Fondre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Le Fondre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Le Fondre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Le Fondre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Le Fondre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Le Fondre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Le Fondre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Le Fondre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Le Fondre 2 Aralık 1986 tarihinde Stockport şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Glenville Adam James le Fondre şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Le Fondre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Asset Management yapmaktadır. Adam Le Fondre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 17 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Adam Le Fondre'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Le Fondre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/A1F1E9

http://www.instagram.com/a1f1e9/

Adam Le Fondre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Le Fondre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adam Le Fondre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Le Fondre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Stockport

19 Ocak 2007 yılında AFC Rochdale

11 Mart 2007 yılında Stockport

2 Temmuz 2007 yılında AFC Rochdale

11 Ağustos 2009 yılında Rotherham

27 Ağustos 2011 yılında Reading

1 Temmuz 2014 yılında Cardiff

26 Ocak 2015 yılında Bolton

31 Mayıs 2015 yılında Cardiff

3 Ağustos 2015 yılında Wolverhampton

31 Mayıs 2016 yılında Cardiff

31 Ağustos 2016 yılında Wigan

30 Ocak 2017 yılında Cardiff

31 Ocak 2017 yılında Bolton

31 Mayıs 2017 yılında Cardiff

1 Temmuz 2017 yılında Bolton

17 Ağustos 2018 yılında Sydney FC

19 Ekim 2020 yılında Mumbai City

23 Nisan 2021 yılında Sydney FC

Adam Le Fondre kimdir

Adam Le Fondre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Le Fondre şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stockport County

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Adam Le Fondre nereli

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