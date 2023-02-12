Adam Legzdins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Legzdins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Legzdins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Legzdins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Legzdins 28 Kasım 1986 tarihinde Penkridge şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İngiltere,Letonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adam Richard Legzdiņš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Legzdins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Momentum Sports Management yapmaktadır. Adam Legzdins, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 13 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Legzdins'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Legzdins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AdamLegzdins

Adam Legzdins Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Legzdins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Legzdins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Legzdins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Birmingham

1 Ekim 2005 yılında Alfreton

1 Kasım 2005 yılında Birmingham

1 Aralık 2005 yılında Halifax Town

31 Aralık 2005 yılında Birmingham

1 Ekim 2006 yılında Oldham Athletic

1 Aralık 2006 yılında Birmingham

1 Ocak 2007 yılında Macclesfield

1 Mart 2007 yılında Birmingham

1 Ekim 2007 yılında Halifax Town

1 Aralık 2007 yılında Stockport

1 Aralık 2007 yılında Birmingham

1 Mayıs 2008 yılında Birmingham

1 Temmuz 2008 yılında Crewe Alexandra

1 Temmuz 2010 yılında Burton Albion

1 Temmuz 2011 yılında Derby

1 Mart 2012 yılında Burton Albion

1 Nisan 2012 yılında Derby

1 Temmuz 2014 yılında Leyton Orient

1 Temmuz 2015 yılında Birmingham

8 Ağu 2017 yılında Burnley

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

13 Kasım 2020 yılında Dundee FC

Adam Legzdins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Legzdins şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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