Adam Lundqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Lundqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Lundqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Lundqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Lundqvist 20 Mart 1994 tarihinde Nyköping şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Lundqvist Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Essel sports management yapmaktadır. Adam Lundqvist, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Lundqvist'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Lundqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Lundqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adam Lundqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Lundqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Elfsborg

26 Nisan 2018 yılında Houston

10 Ocak 2023 yılında Austin

Adam Lundqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Lundqvist şuan Austin FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Lundqvist Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nyköpings BIS, IF Elfsborg (-2013)

İsveç takımında 16 numaralı formasıyla 6 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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