Adam Marciniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Marciniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Marciniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Marciniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Marciniak 28 Eylül 1988 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Marciniak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Marciniak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Marciniak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Marciniak'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Marciniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Marciniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Marciniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Marciniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında LKS Lodz

1 Temmuz 2007 yılında Górnik Zabrze

1 Şubat 2008 yılında Slask Wroclaw

30 Haziran 2008 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2008 yılında LKS Lodz

31 Aralık 2008 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2012 yılında Cracovia

1 Temmuz 2015 yılında AEK Larnaca

4 Temmuz 2016 yılında Arka Gdynia

6 Ocak 2021 yılında LKS Lodz

Adam Marciniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Marciniak şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Adam Marciniak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya takımında 17 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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