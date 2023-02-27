Adam Markhiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Markhiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Markhiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Markhiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Markhiyev 17 Mart 2002 tarihinde Nazran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мархиев Адам Умарович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Markhiyev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Adam Markhiyev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Markhiyev'nin RFS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Markhiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Markhiyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Markhiyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Markhiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Klubi 04

3 Mart 2021 yılında Spartaks

31 Ocak 2022 yılında SPAL U19

30 Haziran 2022 yılında Spartaks

3 Şubat 2023 yılında RFS

Adam Markhiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Markhiyev şuan RFS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Markhiyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FF Jaro

Finlandiya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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