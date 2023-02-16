Adam Masina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Masina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Masina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Masina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Masina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Masina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Masina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Masina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Masina 2 Ocak 1994 tarihinde Khouribga şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fas,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Masina Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riccardo Calleri yapmaktadır. Adam Masina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Udinese futbol takımında oynamaktadır. Udinese takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Masina'nin Udinese ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Masina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adammasina/

Adam Masinaboyu ve yaşı kaç

Adam Masina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Masina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adam Masina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Masina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Giacomense

30 Haziran 2013 yılında Bologna U19

1 Temmuz 2014 yılında Bologna

2 Temmuz 2018 yılında Watford

18 Temmuz 2022 yılında Udinese

Adam Masina kimdir

Adam Masina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Masina şuan Udinese takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Adam Masina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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Adam Masina nereli

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