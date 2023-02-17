Adam Masson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Masson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Masson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Masson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Masson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Masson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Masson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Masson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Masson 19 Eylül 2004 tarihinde Kirkcaldy şehrinde doğmuştur.  İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Masson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Masson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 2 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Masson'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Massonboyu ve yaşı kaç

Adam Masson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Masson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Masson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Masson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Kasım 2021 yılında Raith Rovers

26 Ocak 2022 yılında Thornton

16 Mayıs 2022 yılında Raith Rovers

Adam Masson kimdir

Adam Masson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Masson şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adam Masson nereli

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