Adam Mayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Mayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Mayer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Mayer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Mayer 28 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Mayer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Mayer'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Mayer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Mayer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Mayer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Mayer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2013 yılında Gyirmót Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Gyirmót U17

1 Temmuz 2018 yılında Gyirmót U19

1 Temmuz 2019 yılında Gyirmót FC

28 Ocak 2023 yılında Mosonmagyaróvár

30 Haziran 2023 yılında Gyirmót FC

Adam Mayer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Mayer şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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