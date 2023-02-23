Adam Mesjasz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Mesjasz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Mesjasz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Mesjasz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Mesjasz 9 Mart 1993 tarihinde Częstochowa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Mesjasz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Mesjasz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Adam Mesjasz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 4 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Mesjasz'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Mesjasz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Mesjasz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Mesjasz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Mesjasz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wyzwolenie Chorzow

1 Temmuz 2012 yılında Skra Czesto.

1 Şubat 2013 yılında LKS Kamienica

1 Ağustos 2014 yılında Polonia Poraj

16 Şubat 2016 yılında Rakow

17 Ocak 2019 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2019 yılında Rakow

5 Temmuz 2019 yılında Odra Opole

4 Şubat 2020 yılında Skra Czesto.

Adam Mesjasz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Mesjasz şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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