Adam Montgomery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Montgomery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Montgomery kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Montgomery ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Adam Montgomery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Montgomery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Montgomery

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Montgomery adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Montgomery Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Montgomery 18 Temmuz 2002 tarihinde Livingston şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Montgomery Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Montgomery, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Montgomery'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Montgomery Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adam.montgomery/

Adam Montgomeryboyu ve yaşı kaç

Adam Montgomery Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Montgomery isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Montgomery Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Montgomery futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Celtic U18

1 Temmuz 2019 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2021 yılında Celtic

31 Ocak 2022 yılında Aberdeen FC

17 Mayıs 2022 yılında Celtic

1 Temmuz 2022 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2023 yılında Celtic

Adam Montgomery kimdir

Adam Montgomery Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Montgomery şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Celtic FC (2009-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adam Montgomery nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Ayo Obileye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayo Obileye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayo Obileye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayo Obileye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jack Fitzwater kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Fitzwater Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jack Fitzwater kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Fitzwater Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jack Hamilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Hamilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jack Hamilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Hamilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Konovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Konovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Konovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Konovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?