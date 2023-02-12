Adam Montgomery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Montgomery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Montgomery adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Montgomery Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Montgomery 18 Temmuz 2002 tarihinde Livingston şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Montgomery Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Montgomery, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Montgomery'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Montgomery Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adam.montgomery/

Adam Montgomery Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Montgomery isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Montgomery Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Montgomery futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Celtic U18

1 Temmuz 2019 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2021 yılında Celtic

31 Ocak 2022 yılında Aberdeen FC

17 Mayıs 2022 yılında Celtic

1 Temmuz 2022 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2023 yılında Celtic

Adam Montgomery Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Montgomery şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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