Adam Nemec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Nemec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Nemec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Nemec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Nemec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Nemec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Nemec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Nemec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Nemec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Nemec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Nemec 2 Eylül 1985 tarihinde Banská Bystrica şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Nemec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Adam Nemec, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Nemec'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Nemec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Nemec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adam Nemec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Nemec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Dubnica

1 Temmuz 2004 yılında MSK Zilina

3 Ağustos 2007 yılında Aue

30 Haziran 2008 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2008 yılında KRC Genk

28 Temmuz 2009 yılında 1.FC K'lautern

27 Ocak 2012 yılında FC Ingolstadt

24 Temmuz 2012 yılında Union Berlin

25 Ocak 2015 yılında New York City

31 Ağustos 2015 yılında Willem II

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2016 yılında FC Dinamo

27 Ağustos 2018 yılında Pafos FC

29 Ağustos 2020 yılında FC Dinamo

28 Temmuz 2021 yılında FC Voluntari

Adam Nemec kimdir

Adam Nemec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Nemec şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Zarnovica, ZTS Dubnica

Adam Nemec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya takımında 11 numaralı formasıyla 10 Aralık 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 13 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adam Nemec nereli

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