Adam Olejnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Olejnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Olejnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Olejnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Olejnik 27 Aralık 1991 tarihinde Radomsko şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Olejnik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Olejnik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Adam Olejnik'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Olejnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Olejnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Olejnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Olejnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Omega Kleszczow

1 Temmuz 2015 yılında Skra Czesto.

Adam Olejnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Olejnik şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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