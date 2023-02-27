Adam Orn Arnarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Orn Arnarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Orn Arnarson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Orn Arnarson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Orn Arnarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Orn Arnarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Orn Arnarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Orn Arnarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Orn Arnarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Orn Arnarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Orn Arnarson 27 Ağustos 1995 tarihinde Akureyri şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Orn Arnarson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Orn Arnarson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Orn Arnarson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Orn Arnarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Orn Arnarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Orn Arnarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Orn Arnarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Breidablik

17 Ocak 2013 yılında NEC U19

1 Temmuz 2013 yılında NEC Nijmegen

7 Ağustos 2014 yılında Nordsjaelland

25 Ocak 2016 yılında Aalesund

8 Şubat 2019 yılında Górnik Zabrze

3 Mart 2020 yılında Tromsø IL

30 Mart 2022 yılında Breidablik

27 Temmuz 2022 yılında Leiknir

31 Ekim 2022 yılında Breidablik

3 Şubat 2023 yılında Fram Reykjavík

Adam Orn Arnarson kimdir

Adam Orn Arnarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Orn Arnarson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Breiðablik Kópavogur, NEC Nijmegen/FC Oss

Adam Orn Arnarson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 15 numaralı formasıyla 8 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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Adam Orn Arnarson nereli

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