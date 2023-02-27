Adam Orn Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Orn Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Orn Gudmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Orn Gudmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Orn Gudmundsson 11 Ocak 2001 tarihinde Neskaupstaður şehrinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Adam Örn Guðmundsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Orn Gudmundsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 16 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Adam Orn Gudmundsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Orn Gudmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Orn Gudmundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Orn Gudmundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Orn Gudmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2019 yılında KA Akureyri

26 Şubat 2021 yılında Fjardabyggd

18 Ekim 2021 yılında KA Akureyri

5 Nisan 2022 yılında Mangi

31 Aralık 2022 yılında KA Akureyri

Adam Orn Gudmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Orn Gudmundsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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